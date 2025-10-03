Principais reações à resposta positiva do Hamas ao plano de Trump para Gaza

Vários países do mundo aplaudiram nesta sexta-feira (3) a resposta positiva do Hamas ao plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para libertar os reféns israelenses em Gaza e pôr fim ao conflito de quase dois anos. Estas são as principais reações:

- Estados Unidos - "Com base na declaração recém-emitida pelo Hamas, acredito que eles estão prontos para uma PAZ duradoura. Israel deve interromper imediatamente os bombardeios em Gaza para que possamos retirar os reféns com segurança e rapidez!", publicou Trump em sua rede Truth Social. O dirigente republicano também disse em uma breve mensagem de vídeo que "todos serão tratados de maneira justa" nas conversas sobre o futuro de Gaza. - Israel -

"À luz da resposta do Hamas, Israel está se preparando para a implementação imediata da primeira fase do plano de Trump para a libertação de todos os reféns", afirmou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. "Seguiremos trabalhando em plena cooperação com o presidente e sua equipe para pôr fim à guerra segundo os princípios estabelecidos por Israel, que coincidem com a visão do presidente Trump", acrescenta o texto. - Países mediadores -

O Catar "celebra o anúncio do Hamas de seu acordo com o plano do presidente Trump", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Majed al Ansari, que também expressou apoio ao pedido do presidente americano para um cessar-fogo imediato. O Egito, por sua vez, disse que espera que "este passo positivo incentive todas as partes a assumirem suas responsabilidades, se comprometendo a implementar o plano do presidente Trump sobre o terreno e a encerrar a guerra". - Nações Unidas -

O secretário-geral da ONU, António Guterres, "recebe com satisfação e se sente encorajado pela declaração do Hamas na qual anuncia sua disposição de libertar os reféns e a realizar negociações", disse o seu porta-voz, Stéphane Dujarric, em comunicado. O secretário-geral "insta todas as partes a aproveitarem esta oportunidade para pôr fim a este trágico conflito em Gaza", acrescentou. - Europa -