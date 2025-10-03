Petróleo sobe com recuperação técnica antes de reunião da Opep+

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 0,66%, para 64,53 dólares.

As cotações do petróleo voltaram a fechar no azul com uma recuperação técnica que encerra a pior semana desde junho, influenciada pelos temores de que a Opep+ aprove no domingo um novo aumento da produção de hidrocarbonetos.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em novembro, também subiu 0,66%, para 60,88 dólares.

Contudo, a semana tem sido crítica para o petróleo: o Brent caiu quase 8% desde a segunda-feira.

O principal temor do mercado é que os países de Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) decidam no domingo aumentar consideravelmente suas cotas de produção de novembro.

Inicialmente, o mercado esperava um aumento similar ao de outubro, de 137 mil barris diários, mas novas informações que circularam na imprensa indicam um aumento de 500 mil.