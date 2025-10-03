Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pentágono realizou mais um ataque contra embarcação perto da Venezuela, diz secretário dos EUA

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O secretário de Guerra (ex-secretário de Defesa) dos EUA, Pete Hegseth afirmou nesta sexta-feira, 3, que, sob ordens do presidente Donald Trump, o Pentágono realizou mais um ataque letal e cinético contra uma "embarcação narcotraficante afiliada a organizações terroristas designadas" pela manhã.

Segundo ele, a operação foi feita na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA e quatro narcoterroristas a bordo da embarcação foram mortos, sem nenhuma força americana ferida.

"O ataque foi realizado em águas internacionais, próximo à costa da Venezuela, enquanto a embarcação transportava quantidades substanciais de narcóticos - com destino aos Estados Unidos para envenenar nosso povo", escreveu Hegseth na rede X.

"Nossa inteligência, sem sombra de dúvida, confirmou que esta embarcação traficava narcóticos, que as pessoas a bordo eram narcoterroristas e que operavam em uma rota de trânsito conhecida pelo narcotráfico. Esses ataques continuarão até que os ataques ao povo americano acabem!!!!", acrescentou a postagem.

O secretário também publicou um vídeo do ataque que mostra a explosão da embarcação.

