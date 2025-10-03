ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Hamas pede mais tempo para analisar plano de Trump para Gaza

O Hamas precisa de mais tempo para estudar o plano de paz para Gaza apresentado por Donald Trump e apoiado pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta sexta-feira (3) à AFP um líder do movimento islamista palestino.

Hamas pede mais tempo para analisar plano de Trump para Gaza

Um tenente-coronel do Exército paraguaio, ex-diretor da prisão militar onde está presa a esposa do traficante uruguaio foragido Sebastián Marset, foi assassinado a tiros na quinta-feira em Assunção depois de ter deposto como testemunha contra um superior que buscava favorecer outro chefe.

Aeroporto de Munique retoma voos após suspensão temporária por drones

O aeroporto da cidade alemã de Munique retomou os voos nesta sexta-feira(3) após várias horas de suspensão devido à presença de drones, o último de uma série de incidentes que têm afetado o tráfego aéreo na Europa.

(drones aviação, 521 palavras, já transmitida)

MANCHESTER:

Reino Unido em alerta após ataque a uma sinagoga em Manchester

O Reino Unido está em "alerta" nesta sexta-feira (3) para garantir a segurança de uma comunidade judaica preocupada, após o ataque de quinta-feira a uma sinagoga em Manchester, no norte da Inglaterra, no qual duas pessoas morreram.

(Israel conflito palestinos GB governo agressão polícia atentados judaísmo, 595 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Sarah Mullally, a primeira mulher nomeada chefe da Igreja Anglicana

A bispa de Londres, Sarah Mullally, foi nomeada arcebispa de Canterbury nesta sexta-feira (3), tornando-se líder espiritual dos anglicanos e a primeira mulher a chefiar a Igreja da Inglaterra.

(religião Mulheres GB, 630 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Príncipe William quer fazer monarquia britânica evoluir

O príncipe William, herdeiro do trono britânico, quer mudar a monarquia quando se tornar rei e "questionar mais as coisas", disse ele em uma entrevista na televisão nesta sexta-feira (3), onde também falou sobre a importância de sua vida familiar.

(GB monarquia, 400 palavras, a ser transmitida)

NIMES:

Gisèle Pelicot enfrenta novamente um de seus supostos estupradores na França

Gisèle Pelicot condenou, com sucesso, 51 homens por estupro ou agressão sexual na França há quase um ano, mas agora está retornando ao tribunal depois que um deles recorreu do veredicto no caso que a elevou a ícone feminista global.

(França justiça violação mulheres drogas, 600 palavras, a ser transmitida)

-- ÁSIA

NANTONG, China:

China testa resfriamento de seus centros de dados nas profundezas do mar

Uma empresa chinesa decidiu submergir vários servidores no mar perto de Xangai na esperança de resolver um dos maiores desafios da computação: o superaquecimento dos centros de dados.

(China clima ciência informática energia tecnologia, 500 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NOVA YORK:

Taylor Swift entra na era de "Showgirl" com seu novo álbum pop

A Taylor Swift está em uma radiante e nova era: seu 12º álbum, "The Life of a Showgirl", mostra a superestrela do pop animada, com músicas cativantes sobre amor, casamento, sucesso e... acerto de contas.

(EUA música gente cinema, 456 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]