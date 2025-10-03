Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras anuncia venda de Amanda Gutierres para os EUA por valor recorde

Autor Esteban ROJAS
O Palmeiras anunciou, nesta sexta-feira (3), a venda da atacante Amanda Gutierres para o Boston Legacy, dos Estados Unidos, por um valor recorde para uma jogadora brasileira: R$ 1,1 milhão (R$ 5,8 milhões na cotação atual).

"Trata-se da maior venda da história do futebol feminino brasileiro e uma das maiores do mundo na modalidade em todos os tempos", ressaltou o clube paulista em comunicado.

O valor da transferência ainda pode aumentar com bonificações, acrescentou o Palmeiras.

Amanda, de 24 anos, continuará no 'Verdão' até o final da temporada e só irá em janeiro ao Boston Legacy, clube que estreará na próxima edição da NWSL, a liga americana feminina de futebol.

O clube dos EUA confirmou a contratação nas redes sociais, ressaltando que a brasileira esteve entre as indicadas ao prêmio Bola de Ouro 2025, entregue à espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona. 

Amanda ficou na 21ª posição na votação, depois de ter sido uma das artilheiras da última Copa América, que teve o Brasil como campeão. 

"A estrela brasileira Amanda Gutierres se juntará à equipe de Boston em 2026. Vamos Guti", publicou o Boston na rede social X.

A transferência mais cara da história do futebol feminino é a da francesa Grace Geyoro, que em setembro foi do Paris Saint-Germain para o London City Lionesses por US$ 1,9 milhão (R$ 10,1 milhões).

Até agora, a maior contratação envolvendo uma jogadora brasileira era a da zagueira Tarciane, em fevereiro, quando o Lyon pagou US$ 960 mil (R$ 5,1 milhões) ao Houston Dash, da NWSL.

"Obrigada a todos que fizeram parte deste ciclo que vai se encerrar em dezembro e à nossa torcida, por sempre nos apoiar. Levarei o Palmeiras no meu coração", disse Amanda, citada na nota do clube.

- Ainda longe do masculino -

Os valores das transferências do futebol feminino vêm aumentando de maneira vertiginosa, mas ainda estão a anos luz das cifras que são pagas no masculino.

A contratação mais cara da história do futebol é a do astro Neymar, do Barcelona para o Paris Saint-Germain, em 2017.

Na ocasião, o clube francês pagou 222 milhões de euros (R$ 812 milhões, na cotação da época), segundo o portal especializado Transfermarkt.

