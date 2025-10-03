Palmeiras anuncia venda de Amanda Gutierres para os EUA por valor recorde

O Palmeiras anunciou, nesta sexta-feira (3), a venda da atacante Amanda Gutierres para o Boston Legacy, dos Estados Unidos, por um valor recorde para uma jogadora brasileira: R$ 1,1 milhão (R$ 5,8 milhões na cotação atual). "Trata-se da maior venda da história do futebol feminino brasileiro e uma das maiores do mundo na modalidade em todos os tempos", ressaltou o clube paulista em comunicado.

O valor da transferência ainda pode aumentar com bonificações, acrescentou o Palmeiras. Amanda, de 24 anos, continuará no 'Verdão' até o final da temporada e só irá em janeiro ao Boston Legacy, clube que estreará na próxima edição da NWSL, a liga americana feminina de futebol. O clube dos EUA confirmou a contratação nas redes sociais, ressaltando que a brasileira esteve entre as indicadas ao prêmio Bola de Ouro 2025, entregue à espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona. Amanda ficou na 21ª posição na votação, depois de ter sido uma das artilheiras da última Copa América, que teve o Brasil como campeão.

"A estrela brasileira Amanda Gutierres se juntará à equipe de Boston em 2026. Vamos Guti", publicou o Boston na rede social X. A transferência mais cara da história do futebol feminino é a da francesa Grace Geyoro, que em setembro foi do Paris Saint-Germain para o London City Lionesses por US$ 1,9 milhão (R$ 10,1 milhões). Até agora, a maior contratação envolvendo uma jogadora brasileira era a da zagueira Tarciane, em fevereiro, quando o Lyon pagou US$ 960 mil (R$ 5,1 milhões) ao Houston Dash, da NWSL.

"Obrigada a todos que fizeram parte deste ciclo que vai se encerrar em dezembro e à nossa torcida, por sempre nos apoiar. Levarei o Palmeiras no meu coração", disse Amanda, citada na nota do clube. - Ainda longe do masculino - Os valores das transferências do futebol feminino vêm aumentando de maneira vertiginosa, mas ainda estão a anos luz das cifras que são pagas no masculino.