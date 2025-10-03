Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

No Japão, partido governista escolhe novo líder neste sábado (4) para suceder Shigeru Ishiba

No Japão, partido governista escolhe novo líder neste sábado (4) para suceder Shigeru Ishiba

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governista Partido Liberal Democrata (PLD) do Japão escolherá no sábado (4) um novo líder para substituir o primeiro-ministro Shigeru Ishiba. O vencedor terá de restaurar a estabilidade política e recuperar apoio após derrotas que custaram à coalizão com o Partido Komeito a maioria nas duas casas do Parlamento.

Entre os cinco candidatos, três aparecem como favoritos: Sanae Takaichi, 64, que pode se tornar a primeira premiê do país e defende postura ultraconservadora; Shinjiro Koizumi, 44, filho do ex-premiê Junichiro Koizumi, que busca ser o mais jovem líder em mais de um século e adota discurso reformista; e Yoshimasa Hayashi, 64, atual secretário-chefe do Gabinete, um moderado pragmático com histórico em ministérios-chave. Também concorrem o ex-ministro do Comércio Toshimitsu Motegi, 69, e o ex-ministro da Segurança Econômica Takayuki Kobayashi, 50, de perfil linha-dura.

O novo presidente do PLD, escolhido por 295 parlamentares e cerca de 1 milhão de filiados - menos de 1% do eleitorado -, deverá se tornar primeiro-ministro, já que o partido mantém maioria na Câmara Baixa, responsável pela escolha. Caso nenhum candidato alcance maioria no sábado, haverá segundo turno imediato. A votação parlamentar deve ocorrer em meados de outubro.

Além de lidar com a inflação, o futuro líder enfrentará o desafio de organizar uma possível cúpula com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante a Apec na Coreia do Sul. Também precisará buscar apoio de partidos de oposição, como o Ishin e o Democrático pelo Povo, para evitar governos frágeis e de curta duração. Takaichi sinalizou abertura até para alianças com grupos de extrema direita, enquanto Koizumi e Hayashi já dialogam com siglas de centro. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar