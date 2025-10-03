Missão da ONU no Líbano diz que Exército israelense lançou granadas perto de forças de paz

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano informou, nesta sexta-feira (3), que o Exército israelense lançou granadas perto de suas forças de paz no dia anterior, instando a força armada a interromper tais ataques.

"Ontem, as Forças de Defesa de Israel (FDI) lançaram granadas perto das forças de paz que trabalhavam ao lado de soldados libaneses para fornecer segurança aos trabalhadores civis" em Maroun al-Ras, no sul do Líbano, informou um comunicado da Unifil, acrescentando que ninguém ficou ferido.