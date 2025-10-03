Lamine Yamal lidera lista de convocados da Espanha para as Eliminatórias
O jovem atacante Lamine Yamal lidera a lista de convocados da seleção da Espanha anunciada nesta sexta-feira (3) pelo técnico Luis de la Fuente, para a próxima rodada dupla das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.
Apesar da polêmica em torno da lesão que Yamal sofreu no púbis quando defendeu a 'Roja' em setembro, quando inclusive o técnico do Barcelona, Hansi Flick, pediu à seleção espanhola para que dosasse seus minutos em campo, o jogador de 18 anos apareceu à frente na lista.
"Não existe nenhum conflito com Flick. Fiquei simplesmente surpreso com essas declarações, porque ele foi técnico da seleção da Alemanha e achei que ele tinha essa empatia pelos técnicos de seleções", respondeu De la Fuente em entrevista coletiva.
"Temos duas partidas muito importantes, que estamos jogando pela Copa do Mundo. Parece que isso está em um quarto ou quinto plano e estamos falando do Flick", afirmou o treinador, visivelmente incomodado com as perguntas.
A Espanha vai receber a Geórgia no dia 11 de outubro em Elche e, três dias depois, enfrentará a Bulgária em Valladolid, em duelos do Grupo E das Eliminatórias para o Mundial do ano que vem.
Os espanhóis lideram a chave com seis pontos, depois de terem derrotado a Bulgária por 3 a 0 e a Turquia por 6 a 0 nos dois primeiros jogos.
-- Lista de convocados da Espanha:
Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao/ESP), David Raya (Arsenal/ING), Álex Remiro (Real Sociedad/ESP)
Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid/ESP), Robin Le Normand (Atlético de Madrid/ESP), Dean Huijsen (Real Madrid/ESP), Pedro Porro (Tottenham/ING), Dani Vivian (Athletic Bilbao/ESP), Pau Cubarsí (Barcelona/ESP), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE), Marc Cucurella (Chelsea/ING).
Meio-campistas: Martín Zubimendi (Arsenal/ING), Rodri (Manchester City/ING), Pedri González (Barcelona/ESP), Mikel Merino (Arsenal/ING), Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE), Álex Baena (Atlético de Madrid/ESP) e Pablo Barrios (Atlético de Madrid/ESP).
Atacantes: Dani Olmo (Barcelona/ESP), Lamine Yamal (Barcelona/ESP), Ferran Torres (Barcelona/ESP), Yeremy Pino (Villarreal/ESP), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad/ESP), Jesús Rodríguez (Como/ITA), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano/ESP) e Samu Aghehowa (Porto/POR).
rsc/pm/cb/aa