Israel anuncia as primeiras deportações de ativistas da flotilha para Gaza

O Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou nesta sexta-feira as primeiras deportações de ativistas que participavam da flotilha de ajuda para Gaza interceptada pelo exército do país. 

"Quatro cidadãos italianos já foram deportados. O restante está em processo de deportação. Israel quer encerrar este procedimento o mais rápido possível", afirmou em um comunicado no X.

