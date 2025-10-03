Israel anuncia as primeiras deportações de ativistas da flotilha para Gaza

O Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou nesta sexta-feira as primeiras deportações de ativistas que participavam da flotilha de ajuda para Gaza interceptada pelo exército do país.

"Quatro cidadãos italianos já foram deportados. O restante está em processo de deportação. Israel quer encerrar este procedimento o mais rápido possível", afirmou em um comunicado no X.