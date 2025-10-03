Incêndio atinge refinaria perto de Los Angeles, nos EUA

"Nosso gabinete está em contato em tempo real com agências locais e estaduais para proteger a comunidade dos arredores e garantir a segurança pública", disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom, em comunicado.

Uma refinaria de petróleo da Chevron nos arredores de Los Angeles, na Califórnia (EUA), pegou fogo na noite da quinta-feira, 2. Diversas equipes de bombeiros foram mobilizadas para combater o incêndio.

Não há informações sobre a causa do incêndio. Também não se sabe se há vítimas. A Chevron não se manifestou, e as autoridades locais também não se pronunciaram.

A refinaria fica em El Segundo, uma cidade costeira a 24 quilômetros de Los Angeles e a 1,5 quilômetro do Aeroporto Internacional de Los Angeles. A operação do terminal não foi afetada pelo incêndio. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.