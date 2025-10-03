Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas diz estar disposto a libertar reféns sob proposta de Trump

Hamas diz estar disposto a libertar reféns sob proposta de Trump

.
Atualizado às Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O movimento islamista palestino Hamas afirmou nesta sexta-feira, 3, que está disposto a libertar todos os reféns que mantém em Gaza no âmbito da proposta de cessar-fogo do presidente americano Donald Trump.

"O movimento anuncia sua aprovação para a libertação de todos os reféns  -- vivos e restos mortais -- segundo o formato de troca incluído na proposta do presidente Trump", indicou o Hamas em comunicado, e acrescentou que está pronto para iniciar negociações "para discutir os detalhes".

Acesse o canal de Últimas Notícias do O POVO e fique por dentro do que acontece no Brasil e no mundo  


Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar