Flotilha para Gaza diz que seu último barco foi 'interceptado' por Israel

Os organizadores da flotilha com ajuda humanitária para Gaza afirmaram que Israel interceptou sua última embarcação nesta sexta-feira, uma dia após o bloqueio de quase todos seus barcos.

"Marinette, o último barco restante da flotilha Global Sumud, foi interceptado às 10h29 locais (3h29 em Brasília), a aproximadamente 42,5 milhas náuticas de Gaza", informou a flotilha no Telegram.