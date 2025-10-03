Família de adolescente morta em acidente processa Tesla nos EUA

Segundo a ação movida na quinta-feira em um tribunal da Califórnia, a estudante de 19 anos ficou presa dentro do carro em chamas após bater em uma árvore porque as portas não abriam por dentro ou por fora.

A família de uma adolescente morta em um acidente com um Tesla nos Estados Unidos está processando a montadora por um suposto problema na fechadura das portas, informou a imprensa americana nesta sexta-feira (3).

"Sua morte poderia ter sido evitada", disseram seus pais em um comunicado. Se não tivesse sido tão difícil sair do Cybertruck em chamas, "ela ainda estaria viva", acrescentou seu pai à mídia americana, incluindo o The New York Times.

Quatro jovens estavam no Cybertruck, um modelo com carroceria de aço inoxidável que lembra um veículo militar.

O carro estava em alta velocidade no momento do acidente, na noite de 27 de novembro de 2024, segundo os demandantes. Apenas um passageiro foi resgatado com vida, após uma testemunha conseguir retirá-lo quebrando uma janela.

No mês passado, a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA) abriu uma investigação após vários proprietários de modelos Y da Tesla relatarem um problema com a abertura e o fechamento das portas.