Faixa de Gaza: ataques de Israel matam 57 pessoas em meio à espera por resposta do Hamas

O Hospital Nasser, no sul de Gaza, recebeu 29 corpos, dos quais 14 foram retirados de um corredor militar israelense onde há frequentes tiroteios durante a distribuição de ajuda humanitária.

Ataques das forças de Israel mataram ao menos 57 pessoas na Faixa de Gaza nesta quinta-feira, 2, segundo autoridades palestinas. As ofensivas foram lançadas em meio à expectativa com a resposta do Hamas para a proposta de acordo de paz apresentada no início da semana pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com aval do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

No Hospital Mártires de Al-Aqsa, em Deir al-Balah, na região central do território, 16 mortes foram confirmadas. A organização Médicos Sem Fronteiras informou que um terapeuta ocupacional de 42 anos foi morto enquanto esperava um ônibus na cidade.

Na Cidade de Gaza, o Hospital Shifa registrou o ingresso de cinco corpos e de diversos feridos.

As forças israelenses não se manifestaram sobre os ataques. Fonte: Associated Press.

