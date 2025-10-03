Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA critica na ONU as políticas 'irresponsáveis' do presidente colombiano

Autor AFP
Tipo Notícia

Os Estados Unidos criticaram, nesta sexta-feira (3), as políticas "irresponsáveis" do presidente colombiano Gustavo Petro e questionaram a pertinência de estender a missão política da ONU no país sul-americano. 

Washington revogou o visto de Petro na semana passada, após ele ter instado o Exército americano a "desobedecer" em um discurso durante uma manifestação pró-palestina à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. 

"As políticas do presidente Petro para a paz e a segurança, na Colômbia e em todo o mundo, são francamente irresponsáveis" e levaram seu país a uma "maior instabilidade e violência", disse o embaixador dos EUA, Mike Waltz, durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação no país sul-americano.

