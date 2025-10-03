EUA critica na ONU as políticas 'irresponsáveis' do presidente colombiano

Os Estados Unidos criticaram, nesta sexta-feira (3), as políticas "irresponsáveis" do presidente colombiano Gustavo Petro e questionaram a pertinência de estender a missão política da ONU no país sul-americano.

Washington revogou o visto de Petro na semana passada, após ele ter instado o Exército americano a "desobedecer" em um discurso durante uma manifestação pró-palestina à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.