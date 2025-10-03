EUA congelam mais de US$ 2 bi em recursos para Chicago em meio a tensões políticas
O governo dos Estados Unidos decidiu congelar mais de US$ 2 bilhões em recursos para projetos de infraestrutura em Chicago, em um momento de crescentes tensões políticas entre o presidente do país, Donald Trump, e o prefeito da cidade, o democrata Brandon Johnson.
"Projetos de infraestrutura em Chicago avaliados em US$ 2,1 bilhões...foram suspensos para garantir que o financiamento não esteja sendo direcionado por meio de contratos baseados em raça", anunciou nesta sexta-feira, 3, o diretor do Departamento de Gestão e Orçamento da Casa Branca, Russ Vought, em seu perfil no X.
Na terça-feira, Trump ameaçou enviar tropas da Guarda Nacional para "combater a violência" em Chicago, a exemplo do que fez na capital federal, Washington, em agosto.
Na ocasião, o republicano referiu-se ao prefeito de Chicago como "estúpido e terrível", sem citá-lo diretamente.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente