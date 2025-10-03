Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estátua de Trump e Epstein de mãos dadas é reinstalada perto do Capitólio dos EUA

Estátua de Trump e Epstein de mãos dadas é reinstalada perto do Capitólio dos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma estátua que representa Donald Trump de mãos dadas com Jeffrey Epstein, falecido financista e abusador sexual de menores, reapareceu em Washington depois que as autoridades a retiraram na semana passada

A obra pintada em bronze, originalmente intitulada 'Melhores amigos para sempre', mas rebatizada como 'Por que não podemos ser amigos?', foi reinstalada na quinta-feira passada (2) no National Mall, a poucos passos do edifício que abriga o Congresso.

Um coletivo de artistas anônimos, autodenominado 'O aperto de mãos secreto', anunciou que reinstalaria a estátua em seu local original no National Mall assim que tivesse permissão do Serviço de Parques Nacionais (NPS).

"Como um general confederado derrubado que se vê obrigado a retornar a uma praça pública, a estátua de Donald Trump e Jeffrey Epstein ressurgiu das ruínas para se erguer gloriosamente no National Mall mais uma vez", disse um representante do grupo ao Los Angeles Times.

A estátua, que mede mais de três metros, foi instalada inicialmente em 24 de setembro, mas foi retirada em 24 horas pelos funcionários do NPS.

O Departamento do Interior, que supervisiona o serviço de parques, declarou que a estátua foi retirada "porque não cumpria com a permissão necessária", segundo a CNN.

Em 30 de setembro, véspera da paralisação do governo federal dos Estados Unidos, foi aprovada uma permissão temporária para a reinstalação da estátua, segundo a CNN.

Durante a sua desmontagem, a estátua sofreu danos, mas já foi restaurada.

Os arquivos Epstein, que levam o nome do financista nova-iorquino que morreu em 2019 antes de seu julgamento federal por crimes sexuais, têm estado no centro de uma controvérsia que abala o segundo mandato de Trump, que foi amigo de Epstein por muito tempo.

Epstein morreu na prisão enquanto aguardava julgamento por suposto tráfico sexual de menores.

aje/dla/pno/iv/bgs/db/mar/jmo/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar