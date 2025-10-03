Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia (sindicatos de imprensa)

Um drone matou um fotojornalista francês na região do Donbass, no leste da Ucrânia, nesta sexta-feira (3), anunciaram dois sindicatos de veículos da imprensa.

O fotojornalista francês Antoni Lallican e o jornalista ucraniano Heorgiy Ivanchenko, ferido no mesmo ataque, usavam coletes à prova de balas com a inscrição "Imprensa", de acordo com as Federações Europeia e Internacional de Jornalistas. O Sindicato Nacional Francês de Jornalistas também noticiou a morte de Lallican.

rússia ucrânia

