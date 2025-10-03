Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Djokovic volta ao circuito com vitória em duelo de veteranos contra Cilic em Xangai

Tipo Notícia

De volta ao circuito após a derrota na semifinal do US Open, no início de setembro, o sérvio Novak Djokovic venceu o croata Marin Cilic nesta sexta-feira (3), em sua estreia no Masters 1000 de Xangai.

Atual número 4 do mundo, Djokovic, de 38 anos, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2) e 6-4, em uma hora e 54 minutos.

Cilic (N.97), de 37 anos, deixou escapar a oportunidade de abrir vantagem no 11º game, depois de ter conseguido os dois primeiros break points da partida. 

'Djoko' acabou levando a melhor ao final de um game interminável de mais de 12 minutos para fazer 6-5. Depois, aproveitou os sete erros não forçados do croata para fechar a primeira parcial no tie break.

Um set a zero para Djokovic, sem ter conseguido um único break point. A vantagem fez com que o veterano sérvio se soltasse em quadra e ele rapidamente quebrou o serviço de Cilic na segunda parcial.

Embora tenha dado sinais de dor nas costas, o ex-número 1 do mundo se mostrou implacável, emendando quatro games sem perder pontos com seu serviço.

Por fim, no momento de selar a vitória, 'Djoko' teve que salvar dois break points antes de fechar o jogo em seu primeiro match point com um ace, seu décimo na partida.

Quatro vezes campeão em Xangai (2012, 2013, 2015 e 2018), Novak Djokvoic terá como próximo adversário o alemão Yannick Hanfmann (N.150), que surpreendeu e eliminou o americano Frances Tiafoe (N.28). 

