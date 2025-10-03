Djokovic volta ao circuito com vitória em duelo de veteranos contra Cilic em Xangai

De volta ao circuito após a derrota na semifinal do US Open, no início de setembro, o sérvio Novak Djokovic venceu o croata Marin Cilic nesta sexta-feira (3), em sua estreia no Masters 1000 de Xangai. Atual número 4 do mundo, Djokovic, de 38 anos, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2) e 6-4, em uma hora e 54 minutos.

Cilic (N.97), de 37 anos, deixou escapar a oportunidade de abrir vantagem no 11º game, depois de ter conseguido os dois primeiros break points da partida. 'Djoko' acabou levando a melhor ao final de um game interminável de mais de 12 minutos para fazer 6-5. Depois, aproveitou os sete erros não forçados do croata para fechar a primeira parcial no tie break. Um set a zero para Djokovic, sem ter conseguido um único break point. A vantagem fez com que o veterano sérvio se soltasse em quadra e ele rapidamente quebrou o serviço de Cilic na segunda parcial. Embora tenha dado sinais de dor nas costas, o ex-número 1 do mundo se mostrou implacável, emendando quatro games sem perder pontos com seu serviço.