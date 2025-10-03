Dissidente cubano José Daniel Ferrer aceita ir para 'exílio'

O dissidente cubano José Daniel Ferrer, preso por tentar participar das manifestações de 11 de julho de 2021, anunciou em uma carta que está disposto a sair de Cuba, informou sua esposa, Nelva Ortega, à AFP nesta sexta-feira (3).

"Diante das constantes manifestações da polícia política para que nós deixássemos Cuba, terminei aceitando a saída para o exílio", indicou Ferrer, de 55 anos, em uma carta datada em 10 de setembro na prisão de Santiago de Cuba, onde está preso.