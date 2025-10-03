Da desconfiança ao brilho na Champions: Igor Paixão vira destaque no Olympique de Marselha
Depois de chegar lesionado, o brasileiro Igor Paixão, contratação mais cara da história do Olympique de Marselha, foi aos poucos ganhando espaço até brilhar na última terça-feira com dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Ajax, pela Liga dos Campeões.
Uma condução de bola perfeita e uma finalização letal, a comemoração com samba e um enorme sorriso: o "foguete" Paixão acabava de ser lançado.
Apenas alguns minutos depois de seu primeiro gol pelo Olympique, o ex-jogador do Feyenoord marcou o segundo contra o Ajax, com ma batida seca.
Para coroar sua ótima atuação, Paixão deu assistência para Pierre-Emerick Aubameyang fazer o 4 a 0 final.
Após a ausência inicial e várias semanas para recuperar a forma física, o atacante revelado pelo Coritiba estar em 100% ou perto disso, e a mensagem ficou clara antes do confronto com o Metz, no sábado, pelo Campeonato Francês. O time de Marselha é o terceiro na tabela, três pontos atrás do líder Paris Saint-Germain.
"Nós o trouxemos lesionado, já sabíamos disso", disse Medhi Benatia, diretor de futebol do clube. "Mas ele é uma pessoa que sempre sorri e trabalha muito duro. Tanto ele quanto a família queriam vir para Marselha. Dois gols na Liga dos Campeões é algo bom para a adaptação e para a confiança. É magnífico", acrescentou o dirigente.
- Estreia discreta -
"Críticas em Marselha são como o sol, você recebe quase todo dia", declarou o técnico Roberto De Zerbi, ciente de que o caso de Paixão levantou muitas suspeitas entre os torcedores.
"Paixão esteve lesionado por dois meses. Ele estava evoluindo, tentamos aumentar gradualmente o tempo de jogo dele. E hoje à noite ele marcou. Mas contra o Strasbourg [sexta-feira passada] dava para ver que havia algo com ele. De qualquer forma, estou feliz porque os atacantes precisam de gols para ganhar confiança e trabalhar melhor", acrescentou o treinador após a vitória sobre o Ajax.
Antes da partida, o atacante teve um início discreto com o Olympique de Marselha, algo esperado após sua lesão.
Seus primeiros jogos foram contra Lorient, na Ligue 1, e Real Madrid, pela Champions, sem brilho. Depois, foi titular contra PSG e Strasbourg, também sem muito destaque.
- Prestígio na Holanda -
"Às vezes, com alguns jogadores, é preciso investir tempo para melhorar a condição física e a confiança. Você pode conversar com o jogador, dar um abraço nele, mas colocá-lo em campo é a melhor solução", disse De Zerbi.
"Agora eu o coloco em campo e, quando sinto que ele está cansado ou que há algum risco, eu o troco. O Paixão está se tornando o jogador que todos nós conhecemos", comemorou.
Sua principal garantia de chegada ao futebol francês 1 foi a excelente temporada no Feyenoord (18 gols e 14 assistências), o que levou o Olympique a pagar 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões na cotação atual) por ele.
Igor Paixão conquistou muito prestígio na Holanda, como confirmou o técnico do Ajax, John Heitinga.
"Com um jogador como esse, o Olympique de Marselha vai ter grandes noites", elogiou.
