Cortado da Seleção por lesão, Vanderson ficará afastado por 'seis semanas'

O lateral Vanderson, que foi cortado da última convocação da Seleção Brasileira devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, ficará afastado por um período de "seis semanas", afirmou o técnico do Monaco, Adi Hütter, nesta sexta-feira (3).

"Não teve sorte, estamos muito tristes por ele. É a segunda convocação e a segunda vez que uma lesão o impede de viajar", disse Hütter em entrevista coletiva.

A ausência "será de algumas semanas, com certeza", afirmou o treinador, antes de fazer uma estimativa mais precisa: "Acho que será de umas seis semanas".

No final de agosto, Vanderson sofreu uma lesão na panturrilha e foi cortado da convocação do técnico Carlo Ancelotti para a última rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Classificado para o Mundial do ano que vem, o Brasil fará dois amistosos na Ásia, contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

Para substituir Vanderson, Ancelotti convocou Vitinho, do Botafogo.

Além do lateral brasileiro, o Monaco terá outros oito desfalques para o jogo contra o Nice, no domingo, pelo Campeonato Francês.

Os monegascos chegam à 7ª rodada na quarta colocação, a três pontos do líder Paris Saint-Germain.

