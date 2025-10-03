Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bukele proíbe 'linguagem inclusiva' nas escolas de El Salvador

Bukele proíbe 'linguagem inclusiva' nas escolas de El Salvador

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou na quinta-feira (2) a proibição do uso de "linguagem inclusiva" nas escolas públicas do país.

A ordem se soma às novas normas de disciplina no sistema educacional estabelecidas em agosto, seguidas de novas regras de cortesia escolar em setembro.

"A partir de hoje, está proibido a 'linguagem inclusiva' em todas as instituições de ensino público do nosso país", afirmou o mandatário no X.

Além de sua mensagem, Bukele publicou o memorando da ministra da Educação, capitã Karla Trigueros, que instrui os diretores das 5.100 escolas públicas sobre a proibição.

"Palavras como 'amigue, companheire, criance, todos e todas, alumn@, (...) ou qualquer outra deformação linguística que aluda à ideologia de gênero não serão admitidas sob nenhuma circunstância", advertiu Trigueros.

A eliminação da "linguagem inclusiva" busca "o bom uso" do idioma e "evitar interferências ideológicas ou globalistas que possam prejudicar o desenvolvimento integral dos estudantes", aponta.

O sindicato de professores da Frente Magisterial Salvadoreño considerou essas regras uma "militarização" do sistema escolar.

ob/ad/dd/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

educação

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar