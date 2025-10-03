Brasileiros capturados por Israel poderão assinar acordo para serem deportados; oito se recusam

Visita de equipe da Embaixada brasileira em Tel Aviv aos 13 detidos no Centro Prisional de Ktziot durou mais de oito horas, segundo membros do Itamaraty Integrantes da equipe da Embaixada brasileira em Tel Aviv visitaram nesta sexta-feira, 3, os brasileiros da flotilha humanitária Global Sumud detidos por Israel.

O grupo fazia parte dos 40 barcos que navegavam até a Faixa de Gaza para levar mantimentos para o povo palestino quando foi interceptado pelas forças israelenses nesta quarta-feira, 1º. Fontes do Itamaraty afirmaram ao Estadão que os brasileiros apresentam bom estado de saúde e que, segundo os próprios detidos, o governo israelense ofereceu a possibilidade de assinarem um documento para serem deportados ao Brasil. Até o momento, somente cinco dos 13 brasileiros detidos sinalizaram intenção de firmar o acordo. Já os integrantes da flotilha que recusarem o acordo estarão sujeitos a processo judicial movido por Israel, que também poderá deportá-los, mas não há previsão de quanto tempo o trâmite poderá durar. A visita de mais de oito horas ocorreu no Centro Prisional de Ktziot, maior prisão do território israelense localizado a cerca de 100 quilômetros ao norte da capital. Os brasileiros estão separados em dois grupos, divididos por gênero. Entre os capturados, está a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE).