Bournemouth vira sobre Fulham e dorme na vice-liderança do Inglês

Os três pontos vieram com uma grande virada na reta final, já que o duelo estava empatado até o minuto 70, quando Ryan Sessegnon abriu o placar para o Fulham.

O Bournemouth subiu provisoriamente para a segunda posição na tabela do Campeonato Inglês com a vitória em casa sobre o Fulham por 3 a 1 nesta sexta-feira (3), no jogo que abriu a 7ª rodada.

Foi aí que o Bourmenouth acordou, comandado pelo atacante ganês Antoine Semenyo, autor de dois gols (78' e 90'+6). O segundo dos donos da casa saiu dos pés do holandês Justin Kluivert (84').

Na artilharia do campeonato, Semenyo é o segundo com seis gols, superado apenas pelo norueguês Erling Haaland (Manchester City), que já marcou oito vezes.

Com a vitória, o Bournemouth soma 14 pontos, um atrás do líder Liverpool, que no sábado visita o Chelsea (8º).

O Arsenal (3º, 13 pontos), pode retomar a liderança também no sábado, quando enfrenta em casa o vice-lanterna West Ham.