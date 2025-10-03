Bombardeio no leste da Ucrânia mata 13.000 porcos

Um bombardeio russo com drone matou 13.000 porcos após provocar um incêndio em uma fazenda do nordeste da Ucrânia, informaram os serviços de resgate nesta sexta-feira (3).

"Cerca de 13.000 porcos morreram após um ataque com drones russos contra uma fazenda na localidade de Novovodolazka", na região de Kharkiv, no nordeste do país, informou o serviço de emergências da Ucrânia, apontando que um funcionário ficou ferido.