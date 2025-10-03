Antony diz que sentiu 'falta de respeito' em passagem pelo United

Antony (25 anos) foi emprestado ao Betis de fevereiro até o final da temporada passada. Depois, voltou ao clube inglês, que finalmente o vendeu em definitivo ao próprio Betis, em uma transação que, segundo a imprensa espanhola, foi de 25 milhões de euros (R$ 157 milhões).

O atacante brasileiro Antony, do Betis, afirmou que sentiu "falta de respeito" durante sua passagem pelo Manchester United, onde não estava nos planos do técnico Rúben Amorim.

"Não sou um cara de me envolver em polêmicas, de citar nomes, inclusive não vou falar nomes de ninguém aqui", disse Antony em entrevista à ESPN Brasil.

"Mas acho que ali houve um pouco de falta de respeito, um pouco até de falta de educação também, de ninguém te dar um 'bom dia', um 'boa tarde'. Nem isso teve. Mas, enfim, isso está no passado, não vou dar muita corda para essas coisas. Agora estou aqui, no Betis, estou vivendo aqui, isso para mim é o mais importante", acrescentou.

Pelo United, onde chegou em 2022, Antony marcou 12 gols em 96 jogos, levando em conta todas as competições.

"Assumo as responsabilidades também de não ter dado certo, não ter rendido como queria. Mas sempre tento enxergar o lado bom das coisas, ter passado por todo esse processo, esse tempo no United, foi necessário passar por isso para me enxergar", concluiu o jogador.