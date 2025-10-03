Alemanha e Itália reiteram apoio à proposta de paz em Gaza e citam libertação de reféns

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou que a libertação dos reféns e a paz para Gaza estão ao alcance e reiterou que o país "apoia totalmente" o apelo do presidente americano, Donald Trump, a ambas as partes, em publicação no X, nesta sexta-feira.

"Os reféns devem ser libertados. O Hamas deve se desarmar. Os combates devem cessar imediatamente. Tudo isso deve acontecer muito rápido", escreveu na postagem, que disse que essa é "a melhor chance para a paz". "A Alemanha continuará engajada", acrescentou.