Aeroporto de Munique volta a fechar por presença de drones

O fechamento na véspera levou ao cancelamento de mais de 30 voos e deixou quase 3 mil passageiros retidos.

O aeroporto de Munique, na Alemanha, foi fechado nesta sexta-feira (3) pela segunda noite consecutiva, após um novo alerta devido à presença de drones.

"A controladora do tráfego aéreo alemão (DFS) reduziu e suspendeu preventivamente, na noite desta sexta-feira, as operações no aeroporto de Munique, até nova ordem, devido a avistamentos não confirmados de drones", informou o aeroporto em seu site.

Os países-membros da União Europeia suspeitam que a Rússia esteja por trás dos sobrevoos de locais sensíveis por esses dispositivos em países do bloco e da Otan.

Aeroportos na Dinamarca, Noruega e Polônia suspenderam voos recentemente devido a drones não identificados, enquanto Romênia e Estônia responsabilizaram a Rússia.

