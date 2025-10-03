Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aeroporto de Munique suspende voos após avistamento de drones

Aeroporto de Munique suspende voos após avistamento de drones

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O aeroporto da cidade de Munique, na Alemanha, teve seus voos suspensos após avistamentos de drones, informou a polícia à AFP na madrugada desta sexta-feira (3), no mais recente de uma série de incidentes semelhantes que afetaram o tráfego aéreo na Europa.

Segundo o aeroporto, 17 voos que partiriam de Munique foram cancelados durante a noite, o que afetou quase 3.000 passageiros. Outros 15 aviões, com pouso previsto, foram desviados para outras cidades.

A polícia não informou quando as operações serão retomadas. Os passageiros afetados em Munique receberam alimentação e assistência, segundo o comunicado.

Várias pessoas avistaram drones em torno do aeroporto por volta das 19h30 GMT (16h30 em Brasília) desta quinta-feira e minutos mais tarde, o que levou ao fechamento das duas pistas por uma hora, segundo um porta-voz da polícia.

Autoridades alemãs iniciaram uma busca para identificar a origem dos dispositivos. Helicópteros da polícia foram mobilizados, mas "não há informações sobre o tipo e o número de drones", disse o porta-voz.

O incidente aconteceu antes do último fim de semana da Oktoberfest, que atrai centenas de milhares de pessoas diariamente a Munique.

A Alemanha está em alerta máximo devido à ameaça de drones. Outros países da Europa, como Polônia e Dinamarca, responsabilizaram a Rússia por incursões recentes em seu espaço aéreo.

Autoridades alemãs alertaram para a ameaça crescente desses dispositivos, e afirmaram que um enxame deles sobrevoou na semana passada o país, incluindo instalações militares e industriais.

bur-dhw/tc/arm/ad/lb/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar