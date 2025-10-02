Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump volta a ameaçar demissões no governo dos EUA em resposta à paralisação

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Durante o segundo dia de paralisações nas atividades do governo dos Estados Unidos, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que demissões e outros cortes podem acontecer por causa do shutdown, durante entrevista à emissora One America News.

"Podemos ter demissões, o que seria culpa deles", disse Trump, culpando os parlamentares democratas pela situação. "Nós poderíamos cortar projetos que eles queriam, os projetos preferidos deles, que seriam cortados de maneira permanente".

