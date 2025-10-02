Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump se reunirá com chefe de orçamento para promover cortes após 'shutdown'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se reunir nesta quinta-feira (2) com o diretor do Escritório de Orçamento da Casa Branca, Russell Vought, para determinar quais agências sofrerão cortes devido à paralisação dos serviços públicos federais, o que chamou de "oportunidade sem precedentes". 

"Hoje me reunirei com Russ Vought (...) para determinar quais das muitas agências democratas, a maioria uma farsa política, devem ser cortadas, e se esses cortes serão temporários ou permanentes", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

Tags

governo

