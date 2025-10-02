Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump planeja reunião com Vought para discutir possível corte de agências

Trump planeja reunião com Vought para discutir possível corte de agências

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que se reunirá com o diretor do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, Russell Vought, para determinar quais das "muitas agências democratas" possuem recomendação para que sejam cortadas e decidir se os cortes serão temporários ou permanentes. O comentário, feito em postagem na Truth Social, classifica a maioria das agências como "farsa política".

"Não acredito que os democratas da esquerda radical me deram esta oportunidade sem precedentes. Eles não são pessoas estúpidas, então talvez esta seja a maneira deles de querer, silenciosa e rapidamente, TORNAR A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!", Trump escreveu na publicação.

Tags

EUA TRUMP

