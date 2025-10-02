Sete bebês morrem por infecção hospitalar em centro médico romeno

Os sete bebês, todos menores de um ano, haviam sido internados neste hospital em cuidados intensivos por patologias preexistentes e contraíram lá a bactéria Serratia.

O ministro romeno da Saúde, Alexandru Rogobete, denunciou nesta quinta-feira (2) "graves deficiências" em um centro médico de Iasi (nordeste) onde sete bebês morreram nas últimas semanas após contraírem uma infecção hospitalar.

"Entra-se na unidade de cuidados intensivos como em uma estação de trem. Não há controle dos pacientes nem dos familiares, não há áreas específicas para a desinfecção das mãos nem espaços onde os visitantes possam se equipar com proteções", lamentou durante uma entrevista coletiva, anunciando que o caso seria encaminhado à Justiça.

A inspeção revelou "graves deficiências na aplicação dos protocolos, e até mesmo uma total ausência de protocolos destinados a limitar a propagação de infecções relacionadas à atividade médica", acrescentou.

A licença de funcionamento da unidade de cuidados intensivos foi concedida de maneira ilegal, já que sequer dispõe de lavatórios com água quente e fria, como exige a lei, para desinfecção e lavagem das mãos do pessoal médico.

Na semana passada, o presidente Nicusor Dan havia afirmado que as infecções hospitalares e as infraestruturas sanitárias obsoletas colocam em risco a vida dos pacientes.