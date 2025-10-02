Secretário do Tesouro americano anuncia reunião em breve com ministro argentino

"Após um intenso trabalho desde a reunião do presidente Trump com o presidente Javier Milei em Nova York, espero que nos próximos dias a equipe do ministro Caputo venha a Washington para avançar significativamente em nossas discussões presenciais sobre as opções para oferecer apoio financeiro", afirmou em uma mensagem na rede social X.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta quinta-feira que terá uma reunião "nos próximos dias" com o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, para delinear a ajuda que Washington está disposto a conceder ao país aliado, que enfrenta dificuldades financeiras.

"Além disso, durante as discussões de ontem (quarta-feira) com meus colegas ministros das Finanças do G7, enfatizei a importância do sucesso das políticas econômicas do presidente Milei para o povo da Argentina, para a região e para o G7", acrescentou.

"O USTreasury (Tesouro dos EUA) está totalmente preparado para fazer o que for necessário, e continuaremos observando de perto os acontecimentos", concluiu.

Bessent não revelou uma data para o encontro, em meio a novas dificuldades nos mercados para a Argentina, que a princípio conta com uma ajuda de até 20 bilhões de dólares anunciada pelo Tesouro no mês passado.

As reuniões de outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial começam na segunda-feira 13 de outubro, em Washington, e são um evento habitual para os ministros das Finanças de todo o mundo.