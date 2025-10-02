O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou, nesta quinta-feira, 2, que Moscou está empenhada em restabelecer laços diplomáticos com Washington. "A Rússia está buscando a restauração plena das relações com os Estados Unidos", declarou em evento. "Vemos que o atual governo dos EUA está interessado, antes de tudo, nos interesses de seu próprio país", acrescentou Putin.

Em relação ao conflito com a Ucrânia, o líder russo responsabilizou diretamente a União Europeia. "A Europa é responsável pela ausência de paz na Ucrânia", disse, defendendo que o desfecho poderia ter sido outro sob outra liderança americana. "O conflito na Ucrânia poderia ter sido evitado se Donald Trump fosse presidente" na época do início dos ataques, completou.