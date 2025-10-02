Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Próximo jogo do Barcelona na Champions também não será no Camp Nou

Autor AFP
Tipo Notícia

O terceiro jogo do Barcelona pela Liga dos Campeões, no dia 21 de outubro, contra o Olympiacos, também não será no Camp Nou, e sim no Estádio Olímpico de Montjuïc, anunciou a diretoria 'blaugrana' nesta quinta-feira (2).

"O clube continua trabalhando para obter as licenças administrativas necessárias para a abertura do Camp Nou nas próximas datas", comunicou o Barça em em nota.

Além disso, o clube informou que também trabalha para se adequar às exigências que a Prefeitura de Barcelona apresentou para liberar a reabertura parcial do estádio.

Mais de dois anos depois do início das obras para ampliar a capacidade do Camp Nou para 105 mil espectadores, o local ainda não está pronto para receber jogos.

Várias datas de reabertura (início de 2025, agosto e setembro) foram anunciadas, mas o estádio ainda não pode receber o público de maneira segura, mesmo que com capacidade reduzida, segundo a prefeitura.

Segundo um porta-voz dos bombeiros da Catalunha, foram identificadas várias falhas de segurança, especialmente nas saídas de emergência.

O atraso se traduz em uma enorme perda financeira para o Barcelona, que precisa das receitas geradas pelo estádio para recuperar sua estabilidade econômica.

