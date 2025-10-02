Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia confirma a morte do suspeito do ataque em frente à sinagoga de Manchester

Polícia confirma a morte do suspeito do ataque em frente à sinagoga de Manchester

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A polícia de Manchester confirmou a morte, por disparos das forças de segurança, do suspeito de matar duas pessoas em um ataque em frente a uma sinagoga da cidade na quinta-feira. 

"Três pessoas morreram, incluindo o agressor", indicou, na rede social X, a polícia, que aguardava a intervenção de uma equipe de desativação de explosivos para confirmar se o suspeito estava vivo ou morto, já que carregava "objetos suspeitos".

psr/mb/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar