Israel anunciou nesta quinta-feira (2) que deportará para a Europa os ativistas pró-palestinos de uma flotilha de ajuda que seguia para Gaza e afirmou que nenhum barco rompeu o bloqueio naval ao território palestino.

Casa Branca faz ameaça de demissões 'iminentes' diante da paralisação orçamentária

A Casa Branca alertou que demissões são "iminentes" diante da disputa partidária que provocou a paralisação orçamentária nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que o governo de Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (2) que vai cortar bilhões de dólares em fundos para vários estados governados por democratas

CARACAS:

Venezuela, entre navios de guerra, estado de exceção e Natal antecipado

A Venezuela antecipa o Natal, prepara tropas e se prepara para decretar estado de exceção com poderes especiais para o presidente Nicolás Maduro, enquanto navios de guerra dos Estados Unidos percorrem o Caribe no que Caracas considera uma "ameaça militar".

(Venezuela política, 720 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MANCHESTER:

Dois mortos em ataque em frente a sinagoga em Manchester

Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas nesta quinta-feira (2) em um ataque do lado de fora de uma sinagoga, que estava lotada para o feriado judaico de Yom Kippur, em Manchester, norte da Inglaterra.

(GB polícia ataque, 610 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Frota fantasma, a arma russa para evitar as sanções

Um petroleiro abandonado no litoral da Bretanha e investigado pela Justiça francesa pertence à "frota fantasma" russa, um conjunto de barcos que permitem à Rússia evitar as sanções para exportar petróleo desde a invasão da Ucrânia.

(Rússia conflito economia Ucrânia, 500 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NOVA YORK:

Taylor Swift lança 'The Life of a Showgirl' e entra em nova era

"Ela não está apenas lançando um álbum, está orquestrando um fenômeno cultural": Taylor Swift lança seu 12º álbum na sexta-feira (3), com um material promocional que prova que a cantora country que se tornou uma estrela pop é tão talentosa na música quanto nos negócios.

(EUA música gente cinema, 560 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]