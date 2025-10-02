PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
PRINCIPAIS NOTÍCIAS
ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel vai deportar ativistas da flotilha de Gaza
=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===
JERUSALÉM:
Israel vai deportar ativistas da flotilha de Gaza
Israel anunciou nesta quinta-feira (2) que deportará para a Europa os ativistas pró-palestinos de uma flotilha de ajuda que seguia para Gaza e afirmou que nenhum barco rompeu o bloqueio naval ao território palestino.
(Israel Palestinos conflito diplomacia flotilha ajuda política, 750 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
-- AMÉRICAS
WASHINGTON:
Casa Branca faz ameaça de demissões 'iminentes' diante da paralisação orçamentária
A Casa Branca alertou que demissões são "iminentes" diante da disputa partidária que provocou a paralisação orçamentária nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que o governo de Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (2) que vai cortar bilhões de dólares em fundos para vários estados governados por democratas
(EUA orçamento política, 760 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
CARACAS:
Venezuela, entre navios de guerra, estado de exceção e Natal antecipado
A Venezuela antecipa o Natal, prepara tropas e se prepara para decretar estado de exceção com poderes especiais para o presidente Nicolás Maduro, enquanto navios de guerra dos Estados Unidos percorrem o Caribe no que Caracas considera uma "ameaça militar".
(Venezuela política, 720 palavras, já transmitida)
-- EUROPA
MANCHESTER:
Dois mortos em ataque em frente a sinagoga em Manchester
Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas nesta quinta-feira (2) em um ataque do lado de fora de uma sinagoga, que estava lotada para o feriado judaico de Yom Kippur, em Manchester, norte da Inglaterra.
(GB polícia ataque, 610 palavras, já transmitida)
LONDRES:
Frota fantasma, a arma russa para evitar as sanções
Um petroleiro abandonado no litoral da Bretanha e investigado pela Justiça francesa pertence à "frota fantasma" russa, um conjunto de barcos que permitem à Rússia evitar as sanções para exportar petróleo desde a invasão da Ucrânia.
(Rússia conflito economia Ucrânia, 500 palavras, já transmitida)
=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===
NOVA YORK:
Taylor Swift lança 'The Life of a Showgirl' e entra em nova era
"Ela não está apenas lançando um álbum, está orquestrando um fenômeno cultural": Taylor Swift lança seu 12º álbum na sexta-feira (3), com um material promocional que prova que a cantora country que se tornou uma estrela pop é tão talentosa na música quanto nos negócios.
(EUA música gente cinema, 560 palavras, já transmitida)
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
-- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus
--- CONTATO ---
Redação: [email protected]Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente