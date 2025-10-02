Patricia Bullrich pede pena máxima à quem assistiu Jovens mortas durante live na Argentina

A ministra da Segurança Nacional da Argentina, Patricia Bullrich, pediu que seja aplicada a lei antimáfia contra todas as pessoas envolvidas no triplo homicídio que chocou o país na última semana, inclusive aquelas que assistiam à transmissão ao vivo do crime. Morena Verdi, de 20 anos, Brenda Del Castillo, de 20, e Lara Morena Gutiérrez, de 15, foram torturadas e mortas durante uma transmissão ao vivo em uma rede social. O crime chocou a Argentina pela brutalidade.

"Nós propomos à província de Buenos Aires e à Justiça da Província de Buenos Aires que coloquem em prática a lei antimáfia, a lei contra o crime organizado", disse Patricia em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 1º, de acordo com o jornal La Nación. "Para nós, são assassinos os que assistiram ao vídeo, os que mataram, os que estavam no carro, todos." Para aplicar a lei citada por Patricia, é preciso ter a aderência do governo da província em que o crime ocorreu. Além do tráfico de drogas, ela também pode ser usada em crimes de extorsão e tráfico de pessoas. O caso