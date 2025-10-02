Oktoberfest reabre após temor de bomba ser descartado

Portões da festa em Munique chegaram a ficar fechados nesta quarta-feira por temor de possível atentado, após explosão destruir um apartamento na cidade. Episódio, no entanto, não tinha conexão com terrorismo,A polícia de Munique fechou temporariamente a Oktoberfest por algumas horas nesta quarta-feira (01/10) após explosões destruírem um apartamento e vários veículos, num episódio que deixou pelo menos dois feridos e um morto e que provocou um temor inicial de que o festival pudesse ser alvo de um atentado. No entanto, mais tarde, investigadores concluíram que se tratava de uma disputa familiar que teve uma conclusão violenta e o festival estava previsto para ser reaberto no final da tarde. No início da manhã, policiais e bombeiros atenderam a um chamado após registro de fogo, tiros e explosões no distrito de Lerchenau. Ao chegarem no local, os bombeiros também encontraram vários veículos estacionados nas proximidades em chamas. No apartamento, foram encontradas duas mulheres gravemente feridas. Mais tarde, foi a vez de os policiais encontrarem perto de um lago o corpo de um homem. Segundo a polícia tratava-se do suspeito que incendiou o apartamento, que teria cometido suicídio após o ataque. Junto ao seu corpo foram encontrados explosivos, levando forças especializadas a serem acionadas para desarmá-los. Disputa familiar sobre herança De acordo com as primeiras conclusões, o caso envolve uma disputa familiar sobre herança. Segundo a polícia, o autor do ataque era um alemão de 57 anos e as mulheres feridas são sua mãe, de 81 anos, e uma filha de 21 anos que também tem nacionalidade brasileira. Durante buscas no apartamento do suspeito, em outro distrito da cidade, policiais encontraram uma carta deixada pelo agressor, que fazia uma referência a um potencial ataque contra a Oktoberfest, levando as autoridades a decidirem suspender temporariamente o festival, que começou na semana retrasada e deve durar até o próximo domingo. Buscas foram realizadas com cães no local do festival, no prado Theresienwiese, para detectar potenciais explosivos, mas nada foi encontrado. "Possíveis conexões com outros locais em Munique estão sendo investigadas, incluindo o Theresienwiese", disse a polícia no X. "Por esse motivo, a abertura do local do festival está adiada", disse a polícia. Na tarde desta quarta, o festival foi reaberto. Mais cedo, polícia também afirmou que estava que estava investigando uma possível conexão com o movimento Antifa, após um texto aparecer na internet sugerindo que o ataque teria motivação política. No entanto, a polícia descartou essa linha de investigação, afirmando que o caso na realidade envolvia uma disputa familiar. jps/md/cn (DPA, ots)