Milton Nascimento é diagnosticado com demência

O lendário músico Milton Nascimento, de 82 anos, foi diagnosticado recentemente com demência, revelou sua família. Ganhador de cinco Grammys, o artista sofre de "demência por corpos de Lewy (DCL)", segundo seu filho, Augusto Nascimento, em uma entrevista publicada nesta quinta-feira (2) pela Revista Piauí.

O versátil cantor e guitarrista, contemporâneo de outras lendas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, já havia sido diagnosticado com Parkinson há alguns anos. No final de março, "vi que o meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo", relatou Augusto na publicação. Uma bateria de exames permitiu detectar que o autor de álbuns clássicos como 'Clube da Esquina' e 'Minas' sofre de demência, uma doença neurodegenerativa que altera a memória e o estado de ânimo. Milton, conhecido em todo o mundo por seu falsete, suas obras e colaborações com artistas como Carlos Santana, Peter Gabriel e Mercedes Souza, permanece em sua residência no Rio de Janeiro acompanhado 24 horas por enfermeiras.