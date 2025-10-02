Israel deporta ativistas que tentaram enviar ajuda para Gaza, incluindo deputada do Brasil

As Forças de Israel detiveram e retiraram dezenas de ativistas - incluindo a sueca Greta Thunberg, a ex-prefeita de Barcelona Ada Colau e a deputada federal brasileira Luizianne Lins (PT-CE) - da flotilha que tentou romper o bloqueio israelense a Gaza para levar ajuda à região.

Ativistas disseram esperar que o grande número de barcos dificultasse a interceptação de todos eles pelas autoridades israelenses, mas o Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou o fim da operação nesta quinta-feira.