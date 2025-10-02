Incêndio em hotel na Costa Rica deixa cinco mortos

O incêndio ocorreu no início da manhã no terceiro e último andar do Hotel Oriente, no centro de San José, informou o Corpo de Bombeiros em uma publicação no Facebook.

Cinco pessoas morreram nesta quinta-feira (2) em um incêndio em um hotel na capital da Costa Rica, informaram os socorristas.

As vítimas são "um casal de idosos" encontrados "abraçados" em uma cama e "outras três pessoas" localizadas a cerca de 15 metros dos idosos, informou a publicação.

"Infelizmente, a saída de emergência [do hotel] estava bloqueada com arame", acrescentou a agência, que investiga a causa do incêndio com a Agência de Investigação Judicial.

Imagens divulgadas pelos bombeiros mostraram parte do prédio danificado, enquanto a mídia local noticiou uma possível pessoa desaparecida nos escombros.

bur/hma/dga/aa