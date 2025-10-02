Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio em hotel na Costa Rica deixa cinco mortos

Autor AFP
Tipo Notícia

Cinco pessoas morreram nesta quinta-feira (2) em um incêndio em um hotel na capital da Costa Rica, informaram os socorristas.

O incêndio ocorreu no início da manhã no terceiro e último andar do Hotel Oriente, no centro de San José, informou o Corpo de Bombeiros em uma publicação no Facebook. 

As vítimas são "um casal de idosos" encontrados "abraçados" em uma cama e "outras três pessoas" localizadas a cerca de 15 metros dos idosos, informou a publicação. 

"Infelizmente, a saída de emergência [do hotel] estava bloqueada com arame", acrescentou a agência, que investiga a causa do incêndio com a Agência de Investigação Judicial. 

Imagens divulgadas pelos bombeiros mostraram parte do prédio danificado, enquanto a mídia local noticiou uma possível pessoa desaparecida nos escombros.

