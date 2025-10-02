Fortuna de Elon Musk chega brevemente a US$ 500 bilhões, diz Forbes

O patrimônio do bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, alcançou brevemente os 500 bilhões de dólares (2,66 trilhões de reais), informou a Forbes.

A fortuna do dono da Tesla e SpaceX, de 54 anos, cresceu graças ao aumento das ações de sua companhia de carros elétricos, recuperando-se dos problemas que sua passagem pela política no governo de Donald Trump lhe causou.