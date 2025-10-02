Envio de mísseis Tomahawks à Ucrânia abrirá novo e sério ciclo de tensão, afirma Kremlin

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alertou, nesta quinta-feira, 2, que a eventual entrega de mísseis Tomahawk dos Estados Unidos à Ucrânia representaria uma escalada significativa no conflito com os russos. "Se isso acontecer, será um novo e sério ciclo de tensão, que exigirá uma resposta adequada por parte da Rússia", afirmou durante fala a jornalistas.

O porta-voz observou que, ainda que novos armamentos possam ser fornecidos, "nenhuma arma pode mudar radicalmente o curso dos acontecimentos". Ele acrescentou que o Ocidente já transferiu quase todos os tipos de sistemas militares disponíveis para Kiev e insinuou que, em momentos anteriores, até houve sugestões de envio de tecnologias nucleares. "Disso ainda não falaram abertamente. O Reino Unido apenas insinuou. Disso eles até têm medo de falar. E ainda bem que eles têm esse medo", disse.