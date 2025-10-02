Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Egito diz que Hamas não terá 'nenhum papel' no futuro de Gaza

Autor AFP
Hamas "não tem nenhum papel" no futuro de Gaza, afirmou nesta quinta-feira (2) o chanceler egípcio, Badr Abdelatty, cujo país atua como mediador na guerra entre Israel e o movimento islamista palestino.

"Há um acordo total entre nós, como árabes, como muçulmanos, e até mesmo entre os próprios membros do Hamas. Eles entendem muito bem que não terão nenhum papel no dia seguinte, e isso é um fato", declarou durante uma conferência em Paris no Instituto Francês de Relações Internacionais (IFRI).

O Hamas não deu nenhuma resposta ao plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar o conflito, uma proposta que conta com o apoio do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e dos países árabes, começando pelo Catar e Egito (mediadores).

O plano de Trump prevê um cessar-fogo em 72 horas, o desarmamento do Hamas e a retirada progressiva de Israel de Gaza.

"Não vamos dar nenhuma desculpa a uma parte para usar o Hamas como pretexto para esses loucos assassinatos diários de civis", disse Abdelatty.

"O que está acontecendo vai muito além de 7 de outubro, da vingança. É uma limpeza étnica e um genocídio em curso. Chega", acrescentou.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que provocou a morte de 1.219 pessoas, em sua maioria civis, segundo uma contagem baseada em números oficiais.

A ofensiva de represália de Israel causou a morte de mais de 66 mil palestinos, a maioria deles civis, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. A ONU considera que esses números são confiáveis.

