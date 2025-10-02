Diretor de museu renuncia após negar a Trump espada para presentear Charles III

O diretor da prestigiada Biblioteca Presidencial Eisenhower deixou o cargo após se opor a uma solicitação do presidente Donald Trump para entregar uma espada de sua coleção ao rei Charles III, informaram nesta quinta-feira (2) meios de comunicação americanos. Todd Arrington recebeu o ultimato de "renunciar ou ser demitido", segundo declarou à rede CBS News, que não identificou o responsável pela ordem.

Arrington recusou o pedido do governo para entregar ao monarca britânico uma das espadas de Eisenhower como parte da visita de Estado que Trump realizou ao Reino Unido em meados de setembro. O presente buscava simbolizar a relação especial entre os dois aliados e destacar a colaboração de ambos os países durante a Segunda Guerra Mundial. A biblioteca e museu, localizada em Abilene (Kansas), cidade natal do ex-presidente Dwight D. Eisenhower, integra a Administração Nacional de Arquivos e Registros (NARA, na sigla em inglês). Antes de se tornar presidente em 1953, Eisenhower comandou as forças aliadas contra a Alemanha nazista. O governo Trump acabou presenteando Charles III com uma réplica da espada.