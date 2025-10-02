Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deschamps anuncia convocados da França com Mateta como novidade

AFP
Autor
AFP Autor

O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, anunciou nesta quinta-feira (2) sua lista de convocados para os jogos da data Fifa de outubro com o atacante Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace, como novidade.

Mateta (28 anos), que já defendeu os 'Bleus' nas seleções de base e foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, recebe sua primeira convocação para a seleção principal muito por conta das lesões de outros atacantes como Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Marcus Thuram.

Deschamps declarou que escolheu o jogador do Palace por "seu perfil e sua capacidade para marcar gols".

Por sua vez, Christopher Nkunku retorna à lista pela primeira vez desde novembro de 2024, apesar de um início de temporada discreto no Milan.

No meio-campo, para substituir o suspenso Aurélien Tchouameni, Deschamps convocou novamente outro jogador do Real Madrid, Eduardo Camavinga, que desfalcou a seleção francesa nos jogos de setembro por lesão.

O zagueiro Williams Saliba, do Arsenal, também voltou à lista depois de se recuperar de problemas físicos que o tiraram das convocações de junho e setembro.

A França enfrentará Azerbaijão (10 de outubro) e Islândia (13 de outubro) pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

-- Convocação da seleção da França:

Goleiros: Lucas Chevalier (PSG/FRA), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Rennes/FRA)

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (PSG/FRA), Théo Hernandez (Al-Hilal/ASA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE)

Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Manu Koné (Roma/ITA), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Khephren Thuram (Juventus/ITA)

Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco/FRA), Bradley Barcola (PSG/FRA), Kingsley Coman (Al-Nassr/ASA), Hugo Ekitike (Liverpool/ING), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ING), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Christopher Nkunku (Milan/ITA)

