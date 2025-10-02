Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara aprova isenção do IR para quem recebe até R$ 5.000 por mês

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade na quarta-feira (1) o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até 5.000 reais por mês, uma proposta apresentada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que gera resistência entre os investidores. 

O texto aprovado pelos deputados amplia a faixa de isenção do IR dos atuais R$ 3.036 por mês para 5.000 reais.

O governo calcula que quase 16 milhões de brasileiros serão beneficiados pela medida em 2026 se a proposta virar lei. 

Para compensar a queda na arrecadação, o projeto propõe elevar os tributos para as pessoas que ganham mais de 50.000 reais por mês. 

As 140.000 pessoas que integram este grupo atualmente pagam, em média, 2,5% de IR. O aumento será progressivo, até alcançar 10%.

A oposição, liderada pelo Partido Liberal do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, votou a favor da iniciativa, apesar de sua divergência com o imposto sobre faixas de renda mais elevadas.

A proposta busca "justiça tributária mais justa para os que menos ganham", disse o relator do projeto, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL). 

O texto será encaminhado para discussão no Senado. 

